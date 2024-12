Gqitalia.it - Vinted lancia il servizio di verifica per smartphone, tablet e console usati

Leggi su Gqitalia.it

Dopo il lancio all'inizio dell'estate,espande la sua nuova categoria elettronica in Italia per includere la compravendita di telefoni esecond-hand. E la pari di quanto già fatto con il mondo del lusso, dei capi e degli accessori firmati,undidi Elettronica anche per telefoni cellulari,. Questo nuovooffre agli acquirenti la possibilità di farre offline da specialisti alcuni dispositivi elettronici selezionati, per ridurre al minimo le incognite legate all'acquisto di un prodotto usato. «I consumatori vogliono essere sicuri sul fatto che l'articolo di seconda mano che stanno acquistando soddisfi le loro aspettative, sia che si tratti dell'autenticità di una borsa firmata o del corretto funzionamento di un» afferma Adam Jay, CEO diMarketplace.