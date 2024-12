Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2024 ore 07:30

DEL 7 DICEMBRE ORE 07.20 ERICA TERENZIUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE SULL’A1-NAPOLI DOVE IL TRAFFICO è INFATTI BLOCCATO TRA FERENTINO E ANAGNI IN PROSSIMITà DEL KM 606 IN DIREZIONE.SI CONSIGLIA DI USCIRE A FERENTINO PER POI RENTRARE AD ANAGNI.UN INVITO ALLA PRUDENZA ALLA GUIDA, RICORDANDOVI DI MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE.A CIVITAVECCHIA, DA OGGI SI ENTRA NELLA MAGIA DEL NATALE CON MERCATINI, SPETTACOLI E LABORATORI.QUINDI, FINO AL 6 GENNAIO SARÀ UN SUSSEGUIRSI DI EVENTI SU CORSO CENTOCELLE E LARGO DEL PLEBISCITO.PREVISTE DUNQUE PARTICOLARI DISCIPLINE DI TRAFFICO NELLA ZONA INTERESSATA DALL’EVENTO.DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral