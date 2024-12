Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-12-2024 ore 18:30

LuceverdeBentrovati l’ascolto in via del Foro Italico domani domenica 8 dicembre come anche nei prossimi 14 e 15 dicembre sarà chiuso tra le 7:30 e le 16 il tratto tra viale di Tor di Quinto in largo Ferraris IV in direzione dello Stadio Olimpico inevitabile dunque la formazione di code al via da oggi invece sabato 7 dicembre il piano mobilità ne so appunto per il periodo natalizio più corse sulle linee metro A e C il sabato la domenica dalle 10:30 in poi potenziate le principali linee del servizio di superficie e per migliorare l’accesso alle vie del centro storico in servizio anche quest’anno le due linee bus e circolari gratuite free uno è free due le linee saranno operative tutti i giorni fino al 6 gennaio con orario compreso tra le 9 e le 21 con una frequenza di circa 13 minuti ed infine i La buccia è chiuso per accertamenti tecnici su un edificio il tratto di via Bonifazi da Largo Gregorio XIII a via Pio VII chiuso anche Largo Gregorio 6 a partire da via Boccea dettagli di queste ed altre notizie sul sito