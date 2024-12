Movieplayer.it - The Black Phone 2: il cast del sequel con Ethan Hawke si arricchisce di una giovane star

Ildi Theporta sul grande schermo nuovi misteri e volti noti, con il ritorno dinel ruolo principale. The2 è ildel successo del 2021 The, con protagonista. Il film, diretto da Scott Derrickson, vedrà il ritorno dinel ruolo del misterioso "Rapace", insieme a Mason Thames, che riprenderà il suo personaggio di Finney. Secondo quanto riportato da Deadline, Arianna Rivas si è unita aldel, nel quale interpreterà un personaggio ancora non rivelato. L'attrice è già nota per aver interpretato Lexi in Prom Dates (2024). Inoltre, Rivas sarà presente anche nel prossimo film di David Ayer, Levon's Trade, scritto da Sylvester Stallone e tratto dall'omonimo romanzo .