Sport.quotidiano.net - Terza categoria. Il Godo cerca punti col Giovecca. Lugo, occhio al Villanova

Trasferta impegnativa per la neocapolista del girone A: infatti oggi ilsarà ospite del: sarà anche la sfida tra i bomber Diop (capocannoniere 11 gol) dele Martini (6 reti) per i padroni di casa. Il San Zaccaria gioca in casa col Camerlona. Nel girone B, domani, 5 squadre in 3. Le due prime,e Compagnia dell’Alberto, giocano cone Sporting(14ª giornata, ore 14,30). Girone A (oggi): Atlas-M. Bubano, Coyotes-J. Cervia, E. Mattei-Wild Bagnara,, L. Adriano-Saline Romagna, San Zaccaria-Pol. Camerlona, St. Azzurra-Marradese. Riposa: Lectron. Classifica:29; S. Zaccaria 28; Atlas,23; J. Cervia 22; Pol. Camerlona, Marradese 21; W. Bagnara 17; Coyotes 15; M. Bubano 14; S. Romagna 13; L. Adriano 12; St. Azzurra 11; E.