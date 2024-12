Ilgiorno.it - Sm Optics: sciopero a oltranza per stipendi non pagati, sindacati in allerta

In Sm, azienda di Milano con sede produttiva a Cologno Monzese e controllata all’85% da Siae Microelettronica, lavorano 220 donne e uomini che hanno ricevuto come ultimoo quello di settembre. Per questo l’assemblea dei lavoratori e deiche si è svolta mercoledì scorso si è conclusa con la proclamazione dello. "Esattamente come da tempo accade per le lavoratrici e i lavoratori della “controllante” Siae, il mancato pagamento delle competenze è diventato anche in Smuna costante", osserva la Fiom in una nota, in cui il sindacato ricorda che rispetto al futuro del gruppo Siae, e quindi anche di Sm, è aperto un tavolo di crisi al ministero del Lavoro, dove le parti si incontreranno il prossimo 12 dicembre. In attesa di quel momento di confronto però i lavoratori hanno deciso di non restare immobili e non perdere tempo.