Si avvera dopo 20 anni il "sogno" del milione di posti di lavoro. Lo dicono i numeri

Non più uno slogan elettorale, non una promessa declinata al futuro. I dati certificati della Cgia sul terreno dell’occupazione fotografano una realtà più che incoraggiante. Con il governo Meloni sono stati creati 847miladi. Un numero record, come se tutti gli abitanti della città di Torino (quarta città italiana per popolazione) avessero trovatoin questi due. Un numero di poco al di sotto di queldididi berlusconiana memoria. Di questi nuovidi, 672mila sono lavoratori dipendenti e 175mila autonomi. Non solo ma l’occupazione aumenta e cala la precarietà. Tra i lavoratori dipendenti la cifra di quanti nell’ultimo biennio dispone di un contratto a tempo indeterminato è aumentato di 937mila unità. I lavoratori con un contratto a termine sono diminuiti di 266mila.