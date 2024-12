.com - Serie C / La Vis espugna il “Mazza” di Ferrara, biancorossi splendida realtà

Dopo l’importantissima vittoria dell’Ascoli nell’anticipo, fa seguito quella della Vis Pesaro a. Decisiva la rete di Paganini.che salgono al momento al quarto posto VALLESINA, 7 dicembre 2024 – Per la Vis Pesaro arrivava oggi un importantissimo test esterno in casa della Spal, per testare ancora una volta il valore di una squadra sino ad oggi tra le più liete sorprese del torneo.Gara che inizia con una prima fase di studio, ma al 14’ è la Vis a farsi pericolosa per prima con Molina, anticipato all’ultimo dalla difesa di casa, prima di poter calciare in porta.Al 17’ ci prova ancora il vissino Tavernaro, ma la sua conclusione finisce a lato.Al 33’ è la volta della Spal che con Mignanelli calcia da lontano ma Vukovic è attento. I locali ci provano ancora con lo stesso Mignanelli che conclude male al 41’.