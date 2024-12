Ilgiorno.it - Sedrina: autista di pullman preso a pugni da un minorenne

, 7 dicembre 2024 – Ancora un’aggressione a undi, un fenomeno che sta crescendo anche nella Bergamasca. L’episodio è avvenuto mercoledì pomeriggio lungo la tratta Piazza Brembana-Bergamo. Verso le 16 alla fermata di Botta diè salito un ragazzo di 16 anni che abita in paese. L’, che lavora per la ditta Piazzalunga di San Giovanni Bianco che effettua il servizio per conto di Arriva in alta Valle Brembana, gli ha chiesto il biglietto e il giovane ha risposto che intendeva pagare con la carta di credito. Sui bus in questione, però, non c’è il pos e l’gli ha risposto che poteva pagare in contanti oppure esibire l’abbonamento. Una risposta che ha scatenato la rabbia del ragazzo, che ha iniziato a urlare e insultare l’uomo e ad andargli addosso. “L’ho spinto per allontanarlo - racconta l’e appena ho fatto per voltargli le spalle mi ha dato quattro o cinquein faccia, rompendomi gli occhiali.