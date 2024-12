Oasport.it - Sci alpino, colpo di scena: anche Brignone e Bassino in gara nella discesa FIS con Lindsey Vonn!

Leggi su Oasport.it

farà il proprio ritorno ingiornata odierna: a oltre cinque anni di distanza dalla sua ultima apparizione agonistica, una delle sciatrici più forti di tutti i tempi si presenterà nuovamente al cancelletto di partenza. La fuoriclasse statunitense ha selezionato le gare FIS di Copper Mountain per tornare ad ammaliare il pubblico, con il chiaro intento di ottenere risultati degni di nota e abbassare il punteggio FIS, in modo da poter presto tornare a competerein Coppa del Mondo.Il programma odierno è intensissimolocalità del Colorado con una prova cronometrata e due discese libere, una dietro l’altra: ricordiamo che è necessario portare a termine la prova per fare in modo che si possano disputare le due gare, visto che quella di ieri era stata cancellata.