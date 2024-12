Secoloditalia.it - Sangue a Genova, giovane interviene in difesa delle amiche: accoltellato in strada da uno straniero

Leggi su Secoloditalia.it

Ci risiamo: ancora giovani che brandiscono e usano il coltello contro altri giovani. E da Londra a Roma, dae Napoli, tutto il mondo è paese, e tutte le piazze cittadine un ring a cielo aperto dove la violenza giovanile munita di arma bianca dà libero sfogo alle pulsioni più infime. Partiamo da, allora, dove un ragazzo di appena 18 anni è statola notte scorsa nel quartiere di Certosa al culmine di una lite inda un nordafricano per difendere una ragazza dalle violenzeLe tensioni si animano quando ancora non si è fatto giorno: sono appena passate le 5 del mattino quando nel campo visivo di due ragazzine entra l’inquietante sequenza di una loro coetanea strattonata e presa per i capelli da un ragazzo nordafricano, che – riferisce il sito di Rainews24, «lei ha raccontato essere il fidanzato».