Linkiesta.it - Quando i birrifici si spostano verso il distillato

Leggi su Linkiesta.it

ci lamentiamo di questa epoca retriva, strangolata da ansie di ogni tipo e spersonalizzata a livelli da romanzo distopico, c’è un aspetto che sottovalutiamo e che potrebbe attenuare il generale pessimismo cosmico: stiamo vivendo l’età dell’oro degli alcolici. Il che – converrete – è un barlume di speranza nel tetro orizzonte di tutti i giorni.Si scherza, ovviamente. Ma neanche poi tanto, perché davvero non si è mai vista una scenaria così esuberante dagli arabi hanno inventato l’alambicco. In Scozia ne sono state censite 151 solo di whisky, l’Irlanda è passata da quattro a oltre sessanta negli ultimi quindici anni, in Francia sono quasi cento i produttori didi malto. E poi il boom del gin che non accenna a rallentare, il rum che ha vissuto un picco anche in termini di prezzi.