Premi | Choice Award onora libro di Ateneo Napoli e Gabriel Zuchtriegel

Leggi su Ildenaro.it

Il prestigioso, assegnato annualmente negli Stati Uniti a pubblicazioni accademiche di valore straordinario, Outstanding Academic Titles, nel 2024a unsull’architettura dorica frutto di una stretta collaborazione tra l’Università Federico II di, direttore del Parco archeologico di Pompei e docente di Archeologia e culture del mediterraneo antico presso la Scuola Superiore Meridionale. Il riconoscimento ricevuto, spiega un comunicato dell’, è la dimostrazione di come la collaborazione tra il mondo accademico e quello della tutela e della valorizzazione dei beni culturali può portare a nuove prospettive di conoscenza. Il volume dal titolo ‘The Making of the Doric Temple: Architecture, Religion, and Social Change in Archaic Greece’, edito da Cambridge University Press, prende spunto da ricerche cheha svolto insieme al suo team quando era direttore a Paestum: in particolare , gli studi hanno riguardato il santuario extraurbano di Hera alla foce del fiume Sele.