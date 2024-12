Ilrestodelcarlino.it - Multe fino a 500 euro per chi non raccoglie i bisogni dei cani

Cesena, 7 dicembre 2024 – Il decoro urbano si applica anche a Fido. Se è vero che ie gli esseri umani sono ottimi amici, passeggiare per la città tenendosi compagnia a vicenda, obbliga al rispetto di regole valide anche per i quadrupedi. In particolare, chi sporca, paga.a 500, nello specifico. E nel caso in cui l’animale non abbia un conto corrente di riferimento, la sanzione slitta sulle tasche del suo accompagnatore. Il Comune di Cesena intende approfittare del periodo natalizio per aumentare l’attenzione verso i comportamenti scorretti di chi finge di voltarsi dall’altra parte mentre il proprio cane si concede unno in strada piuttosto che in un parco, a danno del decoro urbano, della proprietà pubblica o privata e del senso civico. Più che col bastone però, si partirà con la carota, informando la cittadinanza sui giusti comportamenti da seguire.