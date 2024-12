Serieanews.com - Milan, cessione inaspettata: addio a una colonna rossonera

Leggi su Serieanews.com

Unadolorosa ma inevitabile: ilinizia a pensare al mercato di gennaio con unche era difficile aspettarsiUno dei giocatori simbolo degli ultimi anni alpotrebbe essere già ai saluti. Una decisione sorprendente, figlia di una stagione difficile e di scelte tattiche che gli hanno tolto quella centralità che aveva in precedenza.Paulo Fonseca si prepara a salutare un difensore (AnsaFoto) – serieanews.comUna delle certezze della retroguardia, sempre presente nei momenti più importanti, è scivolata ai margini, fino a diventare una riserva. Ora, l’sembra sempre più vicino, e il mercato di gennaio potrebbe segnare una svolta per il club e per il giocatore.Con 156 presenze, oltre 12.983 minuti giocati e perfino 7 gol segnati, Fikayo Tomori ha scritto pagine importanti della recente storia