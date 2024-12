Ilrestodelcarlino.it - Lupo declassato dalla Convenzione di Berna: nuove sfide per la protezione in Appennino

di Monica Rossi "È statoperché ormai ce ne sono tanti e perché ci sono più conflitti tra uomo e. Ora probabilmente ci sarà un iter più facilitato per abbattere illegalmente. Sottolineo legalmente, perché molti lupi ormai da tempo vengono uccisi illegalmente". Luigi Molinari, tecnico faunistico del Wolf Apennine Center nel Parco Nazionale dell’Tosco-Emiliano, da oltre vent’anni si occupa dei lupi. Il Comitato delle parti delladiha appena approvato l’abbassamento dello status didelda "rigorosamente protetto" a semplicemente "protetto". Una decisione che va contro il parere degli esperti e della scienza, aprendo una strada pericolosa per il futuro della conservazione della natura in Europa. La proposta è arrivata a dicembre 2023Commissione Europea e, dopo il via libera del Consiglio dell’Unione Europea, è stata ufficialmente approvata.