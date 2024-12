Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Yanqing 2024 in DIRETTA: bene March e Bormolini, Karl non qualificato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.35 In campo maschile avanti ben 5 azzurri: terzo Aaron, ottavo Maurizio, nono Daniele Bagozza, 11° Mirko Felicetti, 16° Edwin Coratti.6.34 In campo femminile si sono qualificate tre azzurre: quarta Lucia Dalmasso, nona Elisa Caffont, 12ma Jasmin Coratti.6.32 Buongiorno amici di OA Sport. Subito una notizia importante: l’austriaco Benjamin, detentore della Coppa del Mondo generale, non si èper la fase ad eliminazioneerà uno ‘zero’ pesante in classifica!Buongiorno e benvenuti nellatestuale dello slalom gigante parallelo di, evento valido per la Coppa del Mondo diparallelo/2025. Dopo le emozioni azzurre di Mylin la pattuglia italiana ci riprova sulle nevi cinesi, con un doppio appuntamento che promette scintille.