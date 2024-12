Lanazione.it - L’auto si schianta contro un albero. Muore a 76 anni in via IV Novembre

Continua la scia di sangue lungo le strade del territorio. Ieri, intorno alle 12.30, una signora di 76ha perso la vita mentre era alla guida della sua auto. La donna, Leda Luzi, è andata arsiunche era a sinistra della carreggiata lungo via IV, una strada a senso unico e molto trafficata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, con la comandante Simonetta Daidone, i vigili del fuoco e il 118. Poco dopo l’arrivo dei soccorsi, la signora purtroppo è deceduta. Si indaga ora sulle cause dell’incidente. Data la conformazione della via, quanto questa fosse trafficata e alla luce dei driportati sulla vettura, è da escludere che i motivi della morte siano da imputarsi alla velocità. Più probabile che ci si trovi di fronte ad un malore, che avrebbe causato l’inevitabile distrazione e poi l’impatto.