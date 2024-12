Spazionapoli.it - La reazione di Conte in allenamento dopo il 3-1 della Lazio

Ladi Antonioal primola sconfitta in Coppa Italia contro la: ecco che cos’è successo a Castel Volturnola serata da dimenticare, il Napoli è tornato subito ad allenarsi per preparare la seconda gara contro la. Quella che mette in palio i tre punti in campionato. La sconfitta in Coppa Italia brucia, ma nessuno fa drammi in casa Napoli.Il Presidente De Laurentiis ha difeso le scelte di mister, che per affrontare gli ottavi di finale di coppa ha utilizzato tutte le seconde linee. Per ADL, quella dell’allenatore è stata “Una lezione di vita sportiva” offerta all’intero gruppo. Tutti si devono sentire importanti e chi ha giocato di meno doveva scendere in campo, come premio per quanto stiano lavorando bene ine in generale in campionato.