La guerra è uno spettacolo di merda proteste durante la prima alla Scala di Milano | Letame dappertutto

Un gesto eclatante ha segnato questa mattina l’antedel corteo di protesta in programma nel pomeriggio, in concomitanza con lade La forza del destino al Teatro, evento che inaugura la stagione liricapresenza del presidente del Senato, Ignazio La Russa.Leggi anche: Poliziotti italiani in Albania, tra saune e serate nei locali: “Ci pagano per fare i turisti”Alcuni manifestanti del centro sociale “Il Cantiere” hanno inscenato un flash mob davanti all’ingresso del teatro. Hanno srotolato un tappeto rosso sul quale sono stati rovesciati sacchi di, completando l’azione con foto della premier Giorgia Meloni, del presidente del Senato La Russa, del premier israeliano Benjamin Netanyahu e dei ministri Matteo Salvini e Alessandro Giuli.“Fascismo espettacoli di”Al grido di slogan diffusi tramite megafoni e accompagnati da fumogeni rossi, i manifestanti hanno dichiarato: “Il red carpet ci fa schifo.