Il Grande Fratello va in onda sì stasera 7 dicembre o no?

Ilandrà in2024? Ilva insìo no? Da giovedì circola la news che approfittando della messa indella Prima della Scala e quindi della mancata puntata di Ballando con le Stelle sarebbe dovuto andare inil reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In realtà però non è così. Iltornerà col suo appuntamento lunedì prossimo in prime time.Dopo aver sfidato Ballando al sabato sera, infatti, Mediaset ha deciso il cambio di programmazione, ricollocando il reality show nella sua originaria puntata del lunedì sera, che era stata affidata temporaneamente a La Talpa di Diletta Leotta.Leggi anche–> Lulù Selassié, intervengono anche le sorelle Clarissa e Jessica sulla denuncia di BortuzzoProprio lunedì scorso Ilè andato inriservando al pubblico una novità: altri sei nuovi ingressi nella casa.