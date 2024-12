Iodonna.it - Hip Hop in metro a Roma: “Breaking the 5th” tra danza, musica e cultura

Leggi su Iodonna.it

, 6 dic. (askanews) – Le quattro discipline dellaHip Hop unite sotto la, questo lo spirito di Breaking the5th, l’evento tra arte,in programma dal 9 al 18 dicembre a. Nel cuore del quadrante est della Capitale andrà in scena una kermesse gratuita, che si svolgerà negli spazi pubblici prima dei tornelli presso le fermateMalatesta e Teano. Le performance organizzate da Baburka Production, finanziate dal Municipio V, in collaborazione con ATAC e con l’appoggio di Londinese streetwear, sono mirate a coinvolgere il pubblico di passaggio delle stazioni interessate, con lo scopo di promuovere l’aggregazione legata allo sport e la condivisione, sia giovanile che non, di esperienze live e di gruppo. Tutte le star dell’Hip Hop fotografate da Michael Lavine guarda le foto Il programma delle quattro giornate di Breaking the 5th prevede l’esibizione della WildUp, un gruppo di break dance e street dance che nasce in una chiave al femminile nella versione “crew” e che si allarga a tutti i generi nella versione “family” come in questo caso.