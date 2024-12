Bergamonews.it - Gasperini: “Scudetto? Non ci tiriamo indietro, noi giochiamo sempre per vincere”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. La squalifica di due turni è stata scontata senza pesare sui risultati, visto che sono arrivate due vittorie pesantissime contro Roma e Milan. E significa che Gian Pieropuò presentarsi ai microfoni dopo il 2-1 rifilato ai rossoneri: “Nove vittoria di fila sono una grande striscia ed è difficile ottenerla in Serie A: ci siamo riusciti questa sera in modo assolutamente meritato, contro una squadra forte, con giocatori che sanno creare pericoli. Nei numeri siamo stati superiori, nelle situazioni da gol e nello spirito di volerla partita fino alla fine. Non abbiamo mai pensato ad un risultato diverso che ci soddisfasse. E il fatto di aver segnato nel finale ancora su corner ci fa molto felici”.C’è stato spazio anche per della sofferenza, normale quando si affrontano certe squadre: “Abbiamo preso un gol brutto soffrendo la loro velocità, Bellanova si è fatto infilare, poi però ha fatto un’ottima gara, poi siamo cresciuti tanto in mezzo al campo.