Agi.it - Fiori e luci. A Bitonto dove si sparava e spacciava adesso c'è la magia del Natale

AGI - Ci sono luoghi che sanno raccontare storie di rinascita e amore, e il centro storico di, città alle porte di Bari, è uno di questi. Qui,il tempo sembra scorrere più lento tra vicoli di pietra e corti secolari, l'iniziativa dell'associazione “Le strade dei” ha trasformato il buio in luce, il dolore in speranza, la desolazione in una festa collettiva che unisce generazioni. Tutto è iniziato nel 2018, un anno dopo l'efferato omicidio della signora Anna Rosa Tarantino, 84enne vittima innocente della violenza mafiosa e criminale. Era il 30 dicembre 2017 quando, sotto una pioggia di proiettili, le vie del centro storico si tinsero di morte: uno scontro criminale tra clan avversi costò la vita all'anziana. Ma è proprio da quel dramma che è nata la voglia di riscatto: i residenti di via Sant'Andrea, sostenuti dal desiderio di restituire bellezza e dignità al loro quartiere, iniziarono a decorare le strade cone addobbi.