Noinotizie.it - Corigliano d’Otranto: “Ballate con noi-Amori invernali” Stasera

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso dagli organizzatori:Sabato 7 dicembre (ore 22:00 ingresso 13 euro in prevendita su Dice.Fm 15 euro al botteghino) al Castello Volante diappuntamento da non perdere con “con noi –” di Ciao Discoteca Italiana. I ragazzi di città, l’illusione di una vita agiata, la sala da ballo e il revisionismo come cartina da tornasole dello spleen giovanile contemporaneo. Un’analisi ritmica e ragionata sui piaceri del sabato sera a cura dei dj del Ciao. Un rituale collettivo per risvegliare il cuore, lasciarsi tutto alle spalle e scatenarsi al ritmo di canzoni che fanno innamorare. Musiche per chi sente, balla e sogna. Prima di lanciarsi nelle danze sarà possibile cenare da Nuvole, cocktail bar e bistrot del Castello Volante, con uno speciale menù (costo 30 euro acqua inclusa e sconto per accedere alla festa info e prenotazioni tavoli 3343429268? – nuvole@ilcastellovolante.