Notizie.com - Corea del Sud, il caos continua: pronta una nuova mozione per l’impeachment di Yoon Suk Yeol

Ladel Sud nel. Il Parlamento respingeper il presidente,una.L’11 dicembre il Partito democratico sudno presenterà unaperdiSuk. Il Parlamento potrebbe tornare a votare il prossimo 14 dicembre.del Sud, ilunaperdiSuk(Ansa Foto) – notizie.comLa notizia arriva dall’agenzia Yonhap, che cita il portavoce del primo partito all’opposizione che ha la maggioranza in Parlamento. Unadi impeachment, un’altra e un’altra ancora: il Partito democratico in Sudnon si fermerà fino a che il presidente resterà sulla poltrona. L’annuncio arriva dopo che oggi, sabato 7 dicembre, in Parlamento non è passata la richiesta perché non è stato raggiunto il quorum.