Centro ippico lavori finiti Gestori contro il Comune | Scuderia ancora inagibile

Una realtà a livello nazionale con un caleidoscopio di attività che, ad oggi, risultano minate da una fitta selva di burocrazia. Siamo a Pomarance, alcomunale di Santa Barbara, uno dei centri più rilevanti non solo nel panorama regionale. Ecco cosa sta succedendo: in pratica l’amministrazione comunale, proprietaria della struttura, ha vinto in passato un bando Pnrr che ha inglobato anche iper il rifacimento delladel Santa Barbara. Ebbene, i cantieri, per un impegno economico che si aggira sui 240mila euro, sono partiti esattamente un anno fa, con la fine deinel 15 maggio scorso, data che avrebbe dovuto riconsegnare lanuova di zecca. Ad oggi, lanon è accessibile per l’associazione che ha in gestione il. Fatto che scatena effetti domino insidiosi per tutte le attività.