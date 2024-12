Carcere di Bergamo 183% di sovraffollamento e carenza di agenti | la denuncia dei consiglieri regionali

Leggi su Bergamonews.it

. Una visita, istituzionale, per vedere con i propri occhi e toccare con mano i problemi reali del, in questo caso quello di. Che i temi dele delle mancanza di personale, soprattutto quando si parla didella polizia penitenziaria, siano ormai non più un’emergenza ma un piaga sociale, cronica oltretutto, non è certo una novità. Ma lo è la volontà, ed è qui che sta la ragione della visita, di creare un protocollo di carattere regionale per cercare di mettere nero su bianco non solo le intenzioni per apportare migliorie alle condizioni di vita dei detenuti, ma soprattutto per avviare un percorso concreto di inserimento lavorativo. Del resto, la dignità della persona non passa solo dalla qualità della vita, ma anche dalle prospettive futuro.Una verità quanto mai determinante se calata all’interno dei muri del penitenziario che è e rimane un luogo dove scontare la pena, ma deve anche preparare al dopo, al domani fuori dalla cella.