Calciomercato Juventus: fra Silva e Hancko può spuntarla Badiashile

Nelle ultime ore i bianconeri sembrano essere arrivarti ad un passo da quel difensore centrale che tanto serve a Thiago Motta dopo l’infortunio di Bremer. Nel corso delle settimane tantissimi nomi si sono rincorsi, da Beukema a Ortiz, da Ismajli a Škriniar, passando per Lucumì, Kiwior e Dr?gušin. Tutti quanti sono entrati a far parte deldella, ma per un motivo o per l’altro ne sono anche già usciti. Stando a quanto riportato l’altro ieri da La Gazzetta dello Sport, infatti, il cerchio si sarebbe stretto attorno ad altri due elementi, Antoniodel Benfica e Daviddel Feyenoord, che piacciono al tecnico italo-brasiliano e per i quali Giuntoli vorrebbe premere sull’acceleratore. A questi, però, nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche un terzo elemento che, secondo Tuttomercatoweb, potrebbe balzare in testa nelle preferenze degli uomini mercato bianconeri, Benoitdel Chelsea.