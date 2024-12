Lanazione.it - Caffè Gramsci chiuso. In attesa del bando

Buone notizie per gli habitué di piazza d’Armi: per fine mese uscirà ilper la gestione del chiosco del. Anche se i clienti speravano in tempi più veloci, in modo da non lasciare buio questo angolo della piazza. Lo speravano anche i cittadini visto che il chiosco gestito da Emanuele Crudeli della Capinera oltre ad essere un bar era considerato anche un servizio pubblico. Un punto di ritrovo per studenti e docenti, ma soprattutto un tavolo per i numerosi anziani. Non a caso i clienti delavevano fatto una petizione per chiedere alla sindaca Serena Arrighi di non far chiudere bottega al gestore finché non sarebbe uscito il nuovo. A fine mese dunque uscirà il tanto attesoa cui parteciperà anche l’ex gestore Emanuele Crudeli. Resta da capire quanto tempo passerà dall’uscita delalla effettiva riapertura del locale.