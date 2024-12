Puntomagazine.it - Benevento vento e pioggia: domani chiusura di villa, parchi e cimitero

La nota da parte del Comune diin vista del maltempo previsto perin più punti della Regione Campania, 7 dicembre 2024 – In ragione dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale che, a partire dalle ore mezzanotte di oggi e per le 24 ore successive, prevede precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale di moderata intensità e soprattutto venti forti con raffiche in particolare nella prima parte della giornata, il sindaco Clemente Mastella ha disposto laper8 dicembre:– dellacomunale e deicittadini;– del cimitero comunale, ferme restando le regolari attività di accoglienza dei funerali (con presenza dei familiari dei defunti) e di operatività interna improrogabile, che dovranno comunque essere svolte con particolare attenzione e cautela da parte degli operatori.