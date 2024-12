Basket Serie A 2024 2025 | Treviso batte anche Tortona Trapani ok a Pistoia

Leggi su Sportface.it

Quarta vittoria consecutiva per, che non si ferma più e piega, sbancando il PalaEnergica Paolo Ferraris col punteggio di 95-90. Inizio in salita per la squadra ospite, che insegue per tutto il primo quarto e dopo 10 minuti si trova in doppia cifra di svantaggio. La reazione però non tarda ad arrivare – decisivo un parziale di 9-0 in avvio di seconda frazione – e il match torna ad essere in equilibrio, tanto che all’intervallo lo score è di 46-46.Sepuò contare su un super Vital (chiuderà con 22 punti), affiancato dai solidi Strautins e Kamagate,risponde con Olisevicius e Bowman, entrambi sopra i 20 punti e decisivi nella ripresa. Le due squadre continuano a battagliare nel terzo quarto, chechiude avanti di 4 lunghezze, ma nei minuti finali sono i ragazzi di Vitucci a salire in cattedra.