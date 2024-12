Amorim quasi a sapere preferiva il Manchester United titolare XI

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-06 17:04:48 Il web non parla d’altro:L’allenatore delRubenafferma di essere vicino aquale sarà il suo XIpreferito nel club.I Red Devils hanno avuto un inizio misto sotto la guida dell’ex allenatore dello Sporting, perdendo contro l’Arsenal e pareggiando a Ipswich ma battendo Everton e Bodo/Glimt.ha ruotato pesantemente la sua squadra durante le partite, lasciando dubbi sul personale che preferisce far partire.Ma il tattico portoghese adesso dice di avere un’idea.Intervenendo in conferenza stampa ha detto: “Voi avete un’idea, ma abbiamo il problema dei giocatori che rientrano senza allenamenti, poi bisogna gestire il carico.“Devi capire che tipo di giocatori hai.“Ad esempio Bruno Fernandes, era un po’ stanco alla fine contro l’Arsenal, ma sai che si riprenderà molto bene.