Ilrestodelcarlino.it - Affitti negozi sostenibili a Ferrara: ecco la svolta con un nuovo contratto

, 7 dicembre 2024 – Assicurare ai proprietari di locali commerciali la possibilità di minori insolvenze grazie alla maggioretà del conto economico delle attività d’impresa, rendendoi costi delle locazioni commerciali, sia in relazione allo start-up d’impresa che all’ attuale difficile situazione nella quale si registra un forte calo dei consumi. Questo il progetto pilota che partirà dain una prima fase di sperimentazione e che vedrà coinvolta la città estense per poi estendersi sul territorio fino a Ravenna, con il ‘modello didi locazione commerciale per l’attività di impresa e la valorizzazione degli immobili’. Protagonista, la Camera di commercio die Ravenna insieme a Comune, Confcommercio e Confesercenti e associazione Piccoli Proprietari Immobiliari con il placet, per la parte tributaria, dell’Agenzia delle entrate.