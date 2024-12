Ilrestodelcarlino.it - Vigor Resta il rebus mercato

Punta o centrocampista? Una domanda che nel giro di pochi giorni è diventata un tormentone tra i tifosi rossoblu ed alla quale, giustamente, la società non risponde sino a quando non arriverrano risposte mediche certe, in particolare relative all’esito dell’infortunio di Gabbianelli. A questo punto però, è doveroso interpellare Federico Alonzi (nella foto): il centravanti che avrebbe dovuto guidare l’attaccoino, ma la rottura del crociato ad inizio stagione ha rovinato i piani della. Assente, suo malgrado, ma con una voglia incredibile di tornare a disposizione di Clementi e chissà che non riesca a disputare qualche gara già nel corso della stagione. "Sta andando tutto bene, il ginocchio non si è mai gonfiato e sto rispettando la tabella di marcia – dice Alonzi – Se fosse per me ridurrei i tempi, ma con infortuni così seri bisogna andarci piano".