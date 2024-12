Thesocialpost.it - Vercelli, impianti di risalita fermi per il forte vento: soccorse 150 persone

Momenti di grande paura in Italia in queste ore, a causa del maltempo: sono stati infatti attivati i soccorsi in alta Valesia, ad Alagna (), per 150 sciatori ed escursionisti bloccati a causa delche impedisce il funzionamento deglidi.Leggi anche: Voli a Natale, la Sicilia rimborsa il 50% del biglietto a chi è nato sull'isola: come funzionaIl soccorso alpino e speleologico piemontese ha spiegato che un gruppo disi trova presso la stazione deglidel Passo dei Salati dove la società che gestisce le piste ha iniziato il trasporto a valle utilizzando i mezzi battipiste.Al momento, come precisato dallo stesso Soccorso Alpino, la situazione non sarebbe critiche e non ci sarebberoin pericolo di vita.