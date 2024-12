Thesocialpost.it - Valerio S. precipita da una finestra a Roma, aveva 12 anni: “Il corpo ricoperto di foglie”

«Ileradi, una scena orribile. È caduto davanti ai miei occhi. L’ho vistore.» A raccontare l’orrendo dramma è Anna, la badante presente nella casa in via Igino Giordani, dove si è consumata la tragedia.S., 11, èto dal decimo piano del palazzo ed è morto poco dopo all’ospedale Bambino Gesù. «Ero terrorizzata, urlavo e suonavo a tutti i campanelli», continua Anna, ancora sotto shock. Sebbene una siepe abbia attutito il colpo, l’impatto si è rivelato fatale.Leggi anche: Caos Francia, “Macron ha accettato le dimissioni di Barnier”. I possibili scenariIn casa erano presenti il padre, il figlio, la sorellina e la baby sitter. «Urlava disperato, ripeteva a tutti di non avvicinarsi al figlio», racconta il compagno di Anna. «Io però l’ho rassicurato, dicendogli che conoscevo le manovre di primo soccorso e ho controllato il battito del bambino.