The Sticky – Il grande furto: recensione

The– Il, disponibile su Prime Video dal 6 dicembre 2024, è una dark comedy ispirata a un evento reale: ildi sciroppo d’acero del 2012 in Quebec, considerato uno dei colpi più assurdi e significativi nella storia canadese. La serie trasforma questo episodio grottesco in una narrazione ironica e riflessiva.Qui di seguito il Trailer Ufficiale:TramaAmbientata nel cuore del Quebec, The– Ilsi ispira al clamorosodi sciroppo d’acero del 2012. Ruth Landry (Margo Martindale), una determinata produttrice locale, decide di sfidare il sistema sfruttatore che governa l’industria del “oro dolce”. Per farlo, recluta Mike Byrne (Chris Diamantopoulus), un mafioso bostoniano dal temperamento esplosivo, e Remy Bouchard (Guillaume Cyr), una guardia di sicurezza timida ma capace.