Superman – James Gunn promette che alcuni elementi inediti dei fumetti saranno finalmente portati in vita

Creature Commandos ha dato ufficialmente il via alla prossima era cinematografica e televisiva della DC sotto la guida die Peter Saffran, anche se il primo lungometraggio di questa nuova universi sarà l’attesissimodel 2025. Il film, precedentemente noto comeLegacy, avrà come protagonista David Corenswet nel ruolo dell’Uomo d’Acciaio e, mentrecontribuisce alla supervisione del grande piano della DC, ha assunto anche il ruolo di regista del film. Sebbene ci siano molte cose chesta tenendo nascoste riguardo alla sua interpretazione di, Josh Horowitz ha recentemente ottenuto daun dettaglio particolarmente intrigante durante l’ultimo episodio del podcast Happy Sad Confused, in cui ha fatto intendere chechiave della Silver Age diarriverannosul grande schermo.