Oasport.it - Startlist Sprint femminile biathlon Kontiolahti 2024: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Leggi su Oasport.it

Sabato 7 dicembre (ore 17.10) andrà in scena ladi, prova valida per la Coppa del Mondo-2025 di. Si preannuncia grande spettacolo in Finlandia per la seconda gara della stagione dopo la short individual disputata mercoledì pomeriggio, le atlete si cimenteranno nel format che prevede due passaggi al poligono (una serie a terra e una in piedi, ogni errore viene punito con un giro di penalità).L’Italia si affiderà in particolar modo a Dorothea Wierer, desiderosa di riscattare l’opaca prestazione offerta nell’individuale e di ottenere un risultato degno di nota. Sara Comola era stata la migliore azzurra nell’evento d’apertura in terra nordica. Le francesi guidate da Jeanmonnot e le svedesi trascinate da Oeberg e Halvaon, senza dimenticarsi della tedesca Preuss e della norvegese Tandrevold, sono le grandi favorite della vigilia e andranno a caccia del bottino grosso.