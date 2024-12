Ilgiorno.it - "Sostegno alle fasce deboli e attività concrete". I primi trent’anni di Solares

BORMIO (Sondrio) Laspegne le sue prime 30 candeline. Costituita nel 1994 con lo scopo di favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, altrimenti escluse dal mondo del lavoro e creare opportunità per i soci, laopera dasu tutto il territorio dell’Alta Valtellina. È un’impresa che persegue obiettivi di sviluppo economico, di promozione sociale e di valorizzazione delle risorse umane. Inoltre, garantisce l’inserimento delle persone appartenenticosiddettenell’produttiva. Siamo riusciti ad incontrare (presso la realtà di Santa Lucia, in Valdisotto, ovvero “Il Vivaio“, attivo oramai da un decennio – 2014 - 2024) il presidente Luigi “Gigi“ Azzalini. Quale è il pensiero che anima la cooperativa? "Soprattutto. il pensiero “socio-educativo“ che viene proposto e che tiene in considerazione, oltre ad aspetti appartenenti al mondo del lavoro, anche quelli legati all’affiancamento della persona fragile.