Oasport.it - Sci di fondo oggi in tv: orari 10 km Lillehammer 2024, programma, streaming, startlist

Ritorna la Coppa del Mondo di sci di, che in questo fine settimana si sposta sulle famose nevi di, in Norvegia. Secondo weekend per la Sfera di Cristallo che si apre con due gare da 10 km a tecnica libera con partenza a intervalli: alle 10:30 la competizione maschile, alle 12:45 quella femminile.L’Italia manda in gara cinque uomini e quattro donne con l’obiettivo di avere almeno buoni risultati, anche se naturalmente la lotta per la vittoria sarà altrove. Quell’altrove si chiama Norvegia, che porta un contingente enorme per qualità, ma privo di Klaebo, rimasto bloccato da sintomi influenzali. In campo femminile resta da vedere la lotta tra svedesi, Johaug e altre che possono ben inserirsi (e anche più).La Coppa del Mondo di sci dicontinuerà. Sarà possibile seguire le gare odierne in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport.