Oasport.it - Salto con gli sci: Tschofenig s’impone nella qualificazione a Wisla, fuori gli italiani

Leggi su Oasport.it

Danielporta a casa, con particolare merito, ladella prima delle due competizioni di Lillehammer del weekend e valide per la Coppa del Mondo dicon gli sci 2024-2025. Dopo il vento ben più che instabile di Ruka della scorsa settimana, questa volta nessun vero problema. Presente, semmai, la neve, ma non fa troppa differenza per l’austriaco, che salta bene a 125.5 metri e ottiene 131.8 punti.Il più vicino al punto HS (134) è lo svizzero Gregor Deschwanden, che però chiude secondo a quota 129.5 con quattro decimi di vantaggio sul tedesco Pius Paschke. In pratica, si può dire che la lingua tedesca domini, ma con interpreti di Paesi tutti diversi. Quarto posto in tinte giapponesi con Ren Nikaido a 124.7, quinto l’altro tedesco Andreas Wellinger a 122.2.In una giornata segnata dalle squalifiche (ben quattro), il sesto posto se lo prende Maximilian Ortner: l’austriaco chiude a 121.