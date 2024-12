Ilfattoquotidiano.it - Recaro, il marchio tedesco dei sedili diventa dell’italiana Proma

Quella del mondo automotive contemporaneo è una crisi strutturale, che tocca tanto i costruttori quanto le aziende dell’indotto: alla fine dello scorso luglio, la celebre marca tedesca di– attiva nel settore automobilistico, aeronautico, ferroviario e gaming – aveva dichiarato il fallimento, entrando in amministrazione controllata.A salvaresarà il gruppo, azienda italiana – forte di un fatturato di 1,1 miliardi di euro, 25 impianti in 3 continenti, 5.000 dipendenti e oltre 30 brevetti internazionali – attiva nella produzione della componentistica per automobili, che ha firmato un accordo di investimento conper rilevarne le attività. Tale investimento consentirà di continuare e rilanciare le operazioni diin tutta Europa già nel gennaio 2025.Group manterrà diversi dipendenti tedeschi dei dipartimenti di vendite e tecnologia: ciò garantirà una transizione più fluida delle attività.