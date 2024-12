Real Madrid Ancelotti | Le critiche mi danno fastidio ma devo accettarle E su Mbappé…

Leggi su Sportface.it

Carloè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match Girona-: “accettare leperché la squadra non dà la sua versione migliore e l’allenatore è sempre il più responsabile. Tuttavia mi stanno dando, anche se le capisco:no essere carburante per cercare di fare meglio“.Su Mbappé: “Non sta tirando fuori la sua versione migliore, ne è consapevole. Bisogna valutare tutte le cose, penso che a livello di intensità e velocità sia migliorato. I rigori sono un problema attualmente, ma lui deve sopportare il momento, lottare e sacrificarsi perché prima o poi finirà. La sensazione è che nelle ultime due partite la sua intensità sia migliorata.”Persono però arrivate anche buone notizie perché Vinicius Junior e David Alaba sono più vicini al recupero: “Vini ha recuperato molto bene e sarà pronto per la Champions.