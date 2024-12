Liberoquotidiano.it - "Portate rispetto. Non vi va bene? Via dall'Italia". Dall'immigrato lezione a violenti e sinistra, scatta l'ovazione | Video

Quello che lanon riesce a capire, o finge di non capire, lo esprime con rabbia e sdegno un ragazzo nordafricano in studio a Dritto e rovescio, su Rete 4. Da Paolo Del Debbio si parla ancora approfonditamente delle violenze del Corvetto a Milano, una rivolta che è passata ben presto'essere protesta per la morte del 19enne di origini egiziane Ramy Elgaml durante l'inseguimento dei carabinieri a guerriglia contro le forze dell'ordine e lo stato. Qualcuno, soprattutto tra le opposizioni, ha pensatodi difendere i rivoltosi, gettando tutto nel calderone del "razzismo" contro gli immigrati di prima o seconda generazione, ma un giovane si alza tra il pubblico e tuona. "Alle forze dell'ordine bisogna portarperché senza di loro a casa mia o a casa tua ci sarebbero dei gran problemi", spiega rivolgendosi a un altro ragazzo di origini nordafricane presente in studio.