Ilfoglio.it - Perché Travaglio è un nome proprio che s'infila nei nomi comuni

La prima volta può essere un caso, la seconda una buffa coincidenza, la terza è quanto meno inquietante, la quarta si avvicina a una certezza. In ordine cronologico: “grande rispetto per ilinterno al M5s” (Vincenzo De Luca, 2020); il buon giudice è tale “consapevole,portatore di dubbio,non intravagliato col potere” (Giovanni Salvi, ex procuratore, 2021); “ho rispetto per il lorointerno” (Peppe Provenzano, sempre sul M5s, 2024); “il Pd di Torino esprime soddisfazione per la fine di questo travagliato periodo” (questa è dell’altro ieri, sul proscioglimento dell’ex senatore Esposito). La stessa famiglia di parole è usata per descrivere un caso di malagiustizia, per definire il contrario del buon magistrato e per dare unallo spirito tormentoso che possiede il M5s.