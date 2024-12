Ilfattoquotidiano.it - Per la Russia è lo sbocco sul Mediterraneo, per l’Iran il collegamento col Libano: così la Siria rimane un Paese chiave per le potenze mondiali

L’improvvisa offensiva sulle città di Aleppo e di Hama da parte di una serie di formazioni ribelline ha colto di sorpresa gli osservatori del contesto regionale. La tempistica e le modalità con cui sono avanzate queste formazioni – che mentre scriviamo hanno preso il controllo dell’intera città settentrionalena, al suo aeroporto internazionale civile e al terzo centro urbano del– hanno sin da subito dato il via a numerose e diverse riflessioni vista la quasi concomitanza con l’annuncio di un cessate il fuoco intra Hezbollah – impegnato a combattere questi gruppi in territoriono tra il 2013 e il 2018 – e Israele, che nel corso della recente intensificazione dei bombardamenti su obiettivi legati alla stessa Hezbollah e ai Pasdaran iraniani ha colpito diverse volte anche in, membro formale del cosiddetto Asse della Resistenza a guida iraniana.