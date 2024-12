Liberoquotidiano.it - Manovra: Appendino, 'approvare mio emendamento per lavoratori in cig'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Nel 2024 sono aumentate di oltre il 23% le ore di cassa integrazione: sembra solo un numero, ma si traduce in migliaia di famiglie in bilico. Ogni volta che ho avuto l'occasione di parlare con iai cancelli delle aziende in crisi mi hanno trasmesso le loro paure". Così su Facebook la deputata e vicepresidente del M5S Chiara, pubblicando una lettera che ha inviato ad Avvenire. "Siamo in un momento storico di crisi economica e sociale, è purtroppo sotto gli occhi di tutti -scrive-. Il lavoro manca, i salari non crescono da 30 anni e anzi negli ultimi anni sono stati pesantemente schiacciati dall'inflazione, le aziende rischiano di chiudere e mettono iin cassa integrazione. Questipassano improvvisamente a prendere l'80% di un salario che spesso già quando è intero non è faraonico, anzi.