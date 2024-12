Bergamonews.it - Magoni: “Porto la mia Bergamo a Bruxelles. Lavoro perché imprese e cittadini beneficino di quanto l’Europa può offrire”

Leggi su Bergamonews.it

. La incontri nel suo ufficio a, all’interno del Parlamento Europeo, felice per il ruolo che ricopre dal day after, il giorno successivo alle elezioni Europee, dove è stata eletta tra le fila del suo partito. Lara, ex assessore regionale prima e sotto segretario poi per Regione Lombardia, racconta in una sorta di flusso di coscienza la sua esperienza politica nel palazzo dove tutto si decide, a sei mesi dall’inizio della sua avventura oltralpe. Cultura, giovani e formazione, grazie alla delega Cult, ma anchee produttività, per continuare ad alimentare il filo rosso con il suo territorio.C’è che l’ex campionessa di sci degli anni Novanta, volto noto della sua Selvino e plurimedagliata, oggi in politica, di strada ne ha fatta, e tanta. Ma, a sentirla parlare, per lei è sempre un po’ come la prima volta.